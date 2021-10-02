Задержанный журналист kp.by Можейко находится в изоляторе в Минске

Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Об этом сообщает kp.ru в Telegram.

По данным газеты, еще 30 сентября Можейко находился в Москве и поддерживал связь со своей матерью Ириной. Однако в ночь с 1 на 2 октября ей позвонили и сообщили, что журналист находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

Кроме того, по словам матери журналиста, 1 октябре в квартире, где он живет, прошел обыск. В постановлении на проведение следственных мероприятий были указаны две статьи уголовного кодекса: статья 130 часть 3 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и статья 369 (Оскорбление представителя власти). По словам женщины, в результате правоохранители изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года.

Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что Можейко был задержан 1 октября в Москве. Предположительно, его задержание связано со статьей в газете о погибшем IT-менеджере Андрее Зельцере, при аресте которого был застрелен сотрудник КГБ. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нем.

По словам главного редактора kp.ru Владимира Сунгоркина, журналист перестал выходить на связь с 16:00 1 октября.