СК опубликовал кадры из разрушенной взрывом квартиры в Нижнем Новгороде

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры в жилом доме в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа.

На кадрах видно, что квартира сильно пострадала от взрыва — разрушена мебель, а внешняя стена помещения, где находился балкон, обрушилась.

О том, что в многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа стало известно утром 2 октября. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали два человека. Они были доставлены в ожоговый центр и сейчас находятся в реанимации.

Также из-за взрыва частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек.

Глава города Юрий Шалабаев позднее сообщил, что жильцам одного из подъездов дома, где произошло ЧП, разрешили вернуться в свои квартиры. По словам мэра, после проведения дополнительного обследования, будет принято решение о возможности возвращения в свои квартиры жителей восьмого подъезда.

СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).