Спорткар Audi R8 разорвало на части в результате ДТП в Москве

Спорткар Audi R8 на большой скорости влетел в отбойник на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы и загорелся. Водитель погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы.

Уточняется, что удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало на части, а двигатель вынесло на тротуар. По предварительным данным, в машине находился один человек.

Как пишет Telegram-канал SHOT, за рулем находился 21-летний житель Петербурга Роман Марнов. Он купил машину семь месяцев назад, за ним числилось более ста штрафов на общую сумму 127 тыс. рублей.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что рано утром в центре столицы, на улице Сретенке автомобиль Porshe въехал в школу. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники экстренных служб. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Обстоятельства инцидента выясняются.