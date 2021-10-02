Синоптики пожаловались на непредсказуемость погоды из-за «нервозности» климата

Грядущей зимой синоптикам будет трудно предсказывать погоду, что, вероятно. свидетельствует о «нервозности» климата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на метеорологов Михаила Юлкина, Игоря Мохова и Андрея Киселева.

Руководитель Института физики атмосферы им. Обухова РАН Игорь Мохов заявил, что непредсказуемость погодных явлений в России связана с изменениями в циркуляции атмосферы.

«Наши оценки показывают, что повышена вероятность блокирования зонального переноса (воздушных масс. — прим. ред.), которая может привести к жаре летом и к морозам зимой», — объяснил он.

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин считает, что неустойчивость климата вызвана глобальным потеплением. Он отметил, что в России теплеет почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и это может привести к аномально теплой или холодной зиме

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев добавил, что будущей зимой будет сложно предсказывать осадки.

«Где-то будут периоды бесснежья, где-то — много снега, где-то будут перепады температуры», — объяснил он.

Ранее жителям России рассказали, в каких регионах в октябре температура будет выше нормы.