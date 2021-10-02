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В отношении экс-премьера Британии Кэмерона начата новая проверка

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Phil Noble/Reuters

Британский надзорный орган по лоббистской деятельности второй раз за год начал расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы.

Согласно им, официальное расследование началось примерно 2 августа. Как заявили в надзорном органе, оно связано с «незарегистрированным лоббированием ». Однако, в ведомстве не раскрыли подробности проверки и заявили, что результаты будут опубликованы после ее завершения.

Первое расследование в отношении экс-премьера правительство Великобритании начало в апреле 2021 года после распространения в СМИ сообщений о том, что он мог нарушить закон о лоббизме. Речь идет о попытках бывшего премьера добиться получения Greensill Capital госкредитования для крупных фирм в условиях пандемии коронавируса.

Кэмерон, возглавлявший кабмин Великобритании в 2010 - 2016 годах, позднее признался в получении денег за лоббирование интересов компании Greensill Capital.

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