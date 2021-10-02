В Приморье будут судить лидера хакерской группировки

Житель Находки организовал группу, которая занималась взломом компьютеров и требовала выкуп за разблокировку данных, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

По данным следствия, к незаконной деятельности мужчина привлек своего сына и еще троих местных жителей. Вместе они взламывали компьютеры различных организаций. Отмечается, что сначала они находили уязвимые компьютерные системы, после чего с помощью вредоносных программ нейтрализовали средства защиты.

Получив доступ к компьютеру, злоумышленники удаленно блокировали и модифицировали информацию, а после требовали вознаграждение в криптовалюте за разблокировку. Средства необходимо было направить на определенный счет онлайн-кошелька. В общей сложности таким образом они получили более 4,5 миллионов рублей.

«В отношении предполагаемого организатора группы было возбуждено 42 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 228, 272, 273 и 274.1 УК РФ, которые впоследствии соединены в одно производство», — говорится в сообщении.

Дело передали в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения. Всем пострадавшим при этом были возмещены потерянные ими средства.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков. На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в нашей стране (10% от всех выявленных случаев), на втором месте Перу (6,8% от общего числа), на третьем месте США (5,3%). Наиболее распространенный способ обмана – подделка сайтов инвестиционных площадок, куда потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивными рекламными инструментами.