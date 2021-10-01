Самолет столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

Самолет авиакомпании «Победа» совершил столкновение с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Как заявила пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова, наземная служба аэропорта проявила халатность при буксировке воздушного судна и допустила его столкновение со стоящим бензовозом.

«Это привело к повреждению нижней части симитара — съемный элемент законцовки крыла», — сказала она.

Представитель «Победы» добавила, что специалисты технической службы будут направлены в город ближайшим рейсом для оценки повреждения.

Как сообщили ТАСС в МЧС, в результате инцидента в астраханском аэропорту никто не пострадал, разлива горюче-смазочных материалов не произошло.

По информации ведомства, «Боинг-737» при движении по рулежной дорожке столкнулся с топливозаправщиком, задев его плоскостью крыла.

Ранее стало известно, что в американском штате Аризона самолет совершил столкновение с вертолетом.