У посольства РФ в Черногории нет информации о задержании Исмаилова

В Посольстве России в Черногории сообщили, что они не располагают официальной информацией о задержании бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщения о его аресте появились 1 октября. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

В июне текущего года года полиция Черногории сообщала, что они ищут в районе Подгорицы двух иностранных граждан, на которых был выдан международный ордер на арест. Одним из них был предприниматель Тельман Исмаилов.

Ранее стало известно, что в Черногории задержали экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, заочно арестованного в России.

Мужчина был арестован на курорте Тиват. Чуяна подозревают в получении и дачи взяток с 2012 по 2018 годы с целью незаконного обогащения, когда был акционером и владельцем одного из банков. По данным правоохранителей, за это время банкир получил незаконную прибыль в размере 340 млн рублей.