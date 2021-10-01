В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Правоохранительные органы Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает RTCG.

По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

В июне текущего года года полиция Черногории сообщала, что они ищут в районе Подгорицы двух иностранных граждан, на которых был выдан международный ордер на арест. Одним из них был предприниматель Тельман Исмаилов.

Исмаилов, который входил в список богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии со стороны правоохранительных органов в отношении деятельности Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент центра мелкооптовой торговли в Москве. Рынок закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

В настоящее время Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

В феврале 2020 года Мособлсуд признал виновным в убийстве и незаконном обороте оружия брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика Исмаилова, приговорив того к 17 годам колонии.