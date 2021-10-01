Обладатель титула «Самый сильный человек России» умер от последствий COVID-19

Обладатель титула «Самый сильный человек России-2009» Владимир Синеглазов скончался в возрасте 61 года от последствий коронавируса, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, последние дни жизни спортсмен провел в коме в реанимации. Также стало известно, что днем ранее от последствий коронавируса скончалась и его сестра.

Синеглазову принадлежит 26 мировых рекордов, в том числе «Книги рекордов Гиннесса». Он специализировался на гиревом спорте и выполнении трюков со снарядами. По словам самого спортсмена, такие опасные номера не исполнял никто. В Европе гимнаста из Липецкой области называли «королем шпагата»: он мог удерживать другого тяжелоатлета со штангой в растяжке на двух стульях. Снаряды для тяжеловеса, весом до 90 кг, делали под заказ. Синеглазов также является автором системы растяжки гимнастического шпагата.

Около 10 лет назад Синеглазов оставил спорт из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, пишет mk.ru. В общей сложности его карьера продлилась около 30 лет.

Атлет несколько лет гастролировал с Театром силы, демонстрируя уникальные трюки и силу.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист итальянского клуба «Атлетико Терме Фьюджи» Марко Тампво умер после положительного теста на коронавирус.