Расстрелявшего прихожан синагоги преступника лишили последнего слова

22-летнего американца Джона Эрнеста приговорили к пожизненному заключению без права на прошение о помиловании за стрельбу в синагоге, сообщает CNN.

Cтрелок был лишен права на последнее слово в суде.

27 апреля 2019 года, в последний день еврейской Пасхи, Джон Эрнест устроил стрельбу в ортодоксальной синагоге города Повей, недалеко от Сан-Диего. В ходе атаки погиб один человек и были ранены трое.

Во время вынесения приговора, судья отклонил прошение адвоката на предоставление права на последнее слово, так как узнал, что Эрнест хотел выступить с политическим заявлением в суде.

«Я не хочу давать ему возможность использовать эту платформу для того, чтобы его идеи становились популярнее», — заявил судья Питер Дедде.

Более того, после переговоров с адвокатом, представитель стороны обвинения согласился с прошением о предоставлении последнего слова в том случае, если преступник поменяет содержание своей речи, однако судья остался непреклонен.

Стрелку грозила смертная казнь, однако в результате соглашения о признании вины, смертный приговор был заменен пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. Помимо пожизненного срока за убийство с отягчающими обстоятельствами, Эрнеста приговорили к 121 и еще 16 годам лишения свободы за причинение физического ущерба и нарушение права на свободное отправление культа.

Ранее сообщалось о том, что расисту Дилану Руфу, убившему 9 человек в африканской методистской церкви в Южной Каролине, был подтвержден смертный приговор.