Продолжительность рабочего дня закрепят в Трудовом кодексе

Продолжительность рабочего дня и правила расчета отпуска закрепят в Трудовом кодексе России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что в данный момент эти положения закреплены советскими нормативно-правовыми актами, которые являются действующими в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса России.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что в ведомстве планируют изучить предложение Счетной палаты по ежегодной единовременной выплате к школе в размере 20 тыс. рублей из материнского капитала.

В публикации отмечается, что размер выплаты может составить 20 тыс. рублей.

Баталина подчеркнула, что в правительстве России постоянно рассматривают запрос на расширение возможностей по использованию маткапитала. Она добавила, что в отношении школьной выплаты «следует обратить внимание, что ее возможное введение не учитывает особенности получателей материнского капитала».