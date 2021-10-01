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В Башкирии разыскивают мужчину, «проверявшего» школы с макетом автомата

В башкирском Ишимбае полицейские разыскивает мужчину после публикации в соцсетях видеоролика, на котором он показывает макет автомата и заявляет, что вместе с приятелем планирует проверить учебные заведения в городе на готовность к возможным нападениям террористов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Башкирии.

На соответствующем ролике мужчина, представившийся Айдаром, показывает, по его словам, макет автомата Калашникова и говорит, что 1 октября они с другом Русланом «проэкзаменуют» школы, институты, колледжи.

По данным МВД, Айдар является жителем города Салавата. В ведомстве уточнили, что мужчина будет доставлен в полицию для дачи объяснений по данному факту.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Омске 15-летнюю школьницу, готовившую взрыв.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Учащиеся забаррикадировались и стали выпрыгивать из окон, пытаясь спастись.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Примерно через полчаса после начала стрельбы прибывшие на место место сотрудники правоохранительных органов задержали Бекмансурова.

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