В Черкесске предотвратили теракт в отношении силовиков

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкессии, который готовили сторонники ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В результате был задержан житель Кабардино-Балкарской Республики 2001 года рождения. Он признался, что планировал устроить теракт в Черкесске в отношении сотрудников правоохранительных органов по указанию боевиков из ИГИЛ.

У задержанного были изъяты компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, в его телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее сообщалось, что готовившие теракты в Москве пособники ИГ получили от 18 до 25 лет колонии. Террористы планировали взорвать отделение полиции и школу.