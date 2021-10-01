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Доктор медицинских наук Гинзбург рассказал, как предупредить развитие рака

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Depositphotos

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что противораковый эффект может быть достигнут благодаря тыкве. Об этом он рассказал в эфире шоу «О самом главном» телеканала «Россия 1».

По утверждению медика, в тыкве есть вещество, блокирующее врастание сосудов в зачатки опухоли у человека.

«Сейчас мы все чаще находим свойства у тех или иных растений, которые направлены на то, чтобы снизить зарождение опухоли», — предупредил Гинзбург.

Как подчеркнул ведущий передачи Сергей Агапкин, в тыкве очень много антиоксидантов. В ней можно найти большое количество каротиноидов и витамина А.

Ранее врачи назвали шесть самых опасных диет.

Также специалисты выяснили причину диабета и ожирения.

До этого ученые рассказали о пользе авокадо для избавления от жира.

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