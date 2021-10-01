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Большинство россиян недовольны сервисом на отечественных курортах

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Depositphotos

Большинство россиян (64%) остались не удовлетворены качеством сервиса и инфраструктурой на отечественных курортах, сообщили «Газете.Ru» в мониторинговом центре «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ) по итогам работы горячей линии по защите прав туристов.

«Традиционно мы получаем достаточно много обращений от российских туристов, выбравших для отдыха внутренние направления. В этом году подавляющее большинство жалоб — более 64% — касались качества сервиса, инфраструктуры или низкого уровня обслуживания», — рассказала руководитель Центра, первый вице-президент РФМ, член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.

Также российские туристы жаловались на завышенные цены в отечественных гостиницах и курортных ресторанах (16%) и несоблюдение отдыхающими противоковидных норм (15%). 5% обращений пришлось на проблемы, связанные с получением ПЦР-тестов, необходимостью прохождения вакцинации и возвратом средств за отмененные туры.

«Чаще всего претензии по поводу отдыха поступали от россиян, посетивших наиболее популярные летом регионы страны — Крым, Краснодарский край, Калининградская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Алтайский край», — добавила Сутормина.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что для осенних путешествий россияне предпочитают Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

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