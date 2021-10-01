В Находке охранник сумел отогнать от школы подозрительного мужчину

В городе Находка Приморского края охранник школы №18 сумел отогнать от школы подозрительного мужчину, который, по сообщениям учеников, был якобы вооружен ружьем, сообщает РИА «Новости».

«Полиция работает в школе. Всех детей отправили домой, их отдавали только родителям. Мужчина зашел на территорию школы, охранник его остановил, спросил имя и цель визита. Тот представился и ушел с территории. Потом дети увидели, что он, выйдя за территорию школы, доставал предмет, похожий на оружие», — рассказал источник.

Кроме полиции, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Свидетели происшествия сообщают, что в руках у неизвестного мужчины был продолговатый черный предмет, который был похож на охотничье ружье.

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