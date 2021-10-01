В Башкирии водителя попытались зарезать после ДТП

В Уфе местный житель подозревается в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщается на сайте управления СК по республике.

По данным следствия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, управляя автомобилем «Лада Веста», совершил ДТП, столкнувшись с автомобилем «KIA». Между попавшими в аварию водителями возник конфликт, в ходе которого подозреваемый внезапно ушел домой и вернулся оттуда с ножом. Он напал на другого участника ДТП, нанес им несколько ударов в грудь и живот.

«Проходивший мимо мужчина, увидев происходящее, пресек действия подозреваемого, при этом последний нанес и ему несколько ударов ножом в грудь и живот. Благодаря оказанному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи, обоим потерпевшим удалось выжить, сейчас они находятся в больнице», — говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан, сообщили в СК.

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