На Сахалине обнаружили нефтяное пятно площадью 10 000 кв. метров

В Анивском заливе на Сахалине, поблизости от Южно-Сахалинска, обнаружено нефтяное пятно площадью 10 000 кв. метров, сообщает Telegram-канал правительства Сахалинской области.

«В южном ковше (закрытой морской бухты) морского порта г. Корсакова по адресу: Свердлова, 26, подрядной организацией проводились работы по распиловке старых судов, при распиле судна произошел разлив нефтепродуктов в акваторию бухты (Анивский залив) на площади 10 000 кв. м», — указано в сообщении.

Нефтяное пятно было обнаружено Сахалинским филиалом ФГБУ «Морспасслужбы», на данный момент распиловка судов прекращена. Отмечается, что разлива нефтепродуктов в открытое море не произошло.

Специалисты также ищут новые очаги загрязнения и принимают меры по устранению обнаруженного нефтяного пятна.

Ранее густое нефтяное пятно появилось в Мексиканском заливе после урагана «Ида».