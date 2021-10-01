Два человека погибли при крушении самолета во Франции

Во департаменте Дром на юго-востоке Франции два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета, сообщает газета La Dauphine Libere.

Двое мужчин, ставших жертвами крушения, опознаны, пишет газета. По данным префектуры департамента, самолет разбился в четверг, 30 сентября в районе карьера, расположенного недалеко от аэродрома Сен-Рамбер-д'Альбон.

«Мы еще не знаем, находился ли самолет в фазе взлета или собирался приземлиться на аэродроме», — заявили местные власти.

На месте инцидента находятся пожарные и жандармы, они сообщали, что расположение самолета в глубокой зоне затрудняло их работу. Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно. что по крайней мере два человека были ранены и госпитализированы в результате крушения военного самолета в районе Лейк-Уорт в американcком штате Техас.