Назван фактор, повышающий на 73 % риск развития деменции

С возрастом у многих пожилых людей отмечается снижение когнитивных функций. Ученые пытаются выявить точные причины деменции и определить факторы, способствующие ее развитию. Новое исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer, показало связь между депрессией и слабоумием.

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование. Они изучали группы людей разного возраста: молодой возраст (20-49 лет), средний (50-69 лет) и пожилой (70-89 лет). В исследовании приняло участием более 15 тыс. человек.

Им делали тесты на предмет депрессии. Признаки психического расстройства в разной степени были выявлены у 13% молодых людей, 26% людей среднего возраста и 34% пожилых.

В результате наблюдения за исследуемыми в течение 11 лет, выяснилось, что депрессия в молодости на 73% повышала риск деменции в более позднем возрасте.

Депрессивные состояния в молодом возрасте связали со снижением когнитивных функций уже через 10 лет после появления первых симптомов. На 43% повышался риск деменции, если депрессия была диагностирована в среднем возрасте.

По версии ученых, гиперактивность центральной нервной системы увеличивает выработку гормонов стресса. Это приводит к повреждению гиппокампа – часть мозга для формирования и хранения воспоминаний.

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