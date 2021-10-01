Посол России в ООН заявил, что Афганистан станет лидером в производстве метамфетамина

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая в Третьем комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что Афганистан вскоре станет лидером в производстве метамфетамина — наркотического вещества, вызывающего привыкание, сообщает ТАСС.

«За 20 лет пребывания контингента государств — членов НАТО страна превратилась в наркогосударство. Тревожным сигналом для нас является и тот факт, что Афганистан скоро станет мировым лидером по незаконному производству и потреблению метамфетамина вслед за опиатами. В этих условиях крайне важно наращивать усилия по укреплению антинаркотического потенциала Афганистана и соседних с ним стран», — заявил Кузьмин.

Российский дипломат указал также на значительные усилия России по подготовке иностранных специалистов-наркополицейских.

Ранее стало известно, что после прихода к власти в Афганистане талибов (организация запрещена в России) на черном рынке выросли цены на опиум.