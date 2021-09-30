Поклонская назвала смертную казнь не самым суровым наказанием

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в эфире радио kp.ru выступила против снятия моратория на смертную казнь.

Она заявила, что за время своей работы прокурором часто просила в судах высшую меру пожизненное лишение свободы.

«Вы знаете, для подсудимых вот этот, вот это наказание для них, честно, хуже смерти. Я была в тюрьмах, была в «Черном дельфине», это в Оренбургской области, я видела, как осужденные там отбывают наказание, какой контингент. И вообще для многих из них реально лучше смерть, чем вот пожизненно там находиться. Поэтому это суровое наказание», — рассказала Поклонская.

Она также объяснила свою позицию несовершенством судебной системы.

«Наша система правосудия далека от идеальной. И имея огромный опыт и опыт в том числе по поддержанию обвинения в судах по уголовным делам, по расследованию уголовных дел, я хочу сказать, что есть судебные ошибки», — сказала Поклонская.

По ее словам, даже один несправедливый приговор в отношении человека – «это уже много».

Разговоры о снятии моратория на смертную казнь вновь начались в рамках обсуждения законопроекта об ужесточении наказания для педофилов после того, как в Киселевске 7 сентября задержали Виктора Пестерникова по подозрению в изнасиловании и убийстве двух 10-летних девочек. Среди инициатив, предложенных политиками, – химическая кастрация, браслеты для отслеживания перемещений вышедших из тюрьмы преступников и отмена моратория на смертную казнь.