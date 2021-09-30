Медики рассказали о резком изменении первых симптомов COVID-19

Медики заявили, что симптомы коронавирусной инфекции осенью 2021 года начали значительно отличаться от ранее известных. Об этом сообщает ОСН.

«Новый симптом коронавирусной инфекции – сильный насморк, чего не было раньше. Многие считают, что это говорит о том, что COVID-19 становится менее опасным, но это не так. Инфекция становится более стремительной. Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», — отметил руководитель Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков.

В публикации подчеркивается, что, начиная с первых дней у заразившихся наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура.

По словам врача Александра Эдигера, у новых пациентов выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. Он отметил, что «имеет место быстрое поражение центральной нервной системы», а длятся симптомы неделями.

Предыдущие выявленные нарушения в работе организма – боль в животе и диарея — стали ярко выраженными, к ним добавились тошнота и рвота. При анализах видны выраженные ферменты печени, что ранее не наблюдалось, подчеркнул Эдигер.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, заявил, что новая волна коронавируса осенью не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, однако к ней могут добавиться сезонные инфекции.