Суд арестовал главу концерна «Тракторные заводы» по делу о растрате

Лефортовский суд Москвы арестовал основателя машиностроительного концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы в отношении Болотина Михаила Григорьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток, то есть до 09 ноября 2021 года», — сказали в пресс-службе суда.

До этого сообщалось, что причиной для возбуждения уголовного дела стал финансовый аудит. В 2017 году из-за огромных долгов — около 100 млрд рублей — концерн «Тракторные заводы» был передан под управление Ростеха, который оказал поддержку, а потом провел финансовый аудит. Следственные действия идут при участии службы безопасности госкорпорации.

Михаил Болотин возглавлял концерн «Тракторные заводы» с 2006 года. В него входят предприятия, расположенные на территории Чувашии, в частности — АО «Промтрактор», Чебоксарский агрегатный завод.