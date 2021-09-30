В Тюмени горит крыша девятиэтажного жилого дома

В Тюмени загорелась кровля девятиэтажного жилого дома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Горит кровля жилого девятиэтажного дома на улице Народная, 10. На данный момент эвакуирован 51 человек», — рассказали в ведомстве.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Позже в МЧС уточнили, что пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.

По данным портала 72.RU, на место прибыл заместитель главы Тюмени Петр Вагин. Сотрудники ГИБДД перекрыли проезд по улице Народной в районе пожара.

Как сообщают местные жители, на крыше дома велись ремонтные работы, не исключено, что мог загореться пластик или рубероид. Клубы черного дыма видны из нескольких районов города.

Ранее сообщалось, что три ребенка погибли в пожаре в Самарской области.