Пациентке в счет за операцию вписали $11 за слезы во время удаления родинки

Жительница США заявила, что ей был предъявлен штраф в $11 долларов после того, как она плакала во время операции по удалению родинки. Об этом сообщает The Mirror.

Обвинение было отнесено к категории «кратковременных эмоций». Сама американка выложила в Twitter изображение своего счета, написав: «Удаление родинки: 223 доллара. Плач: доплата».

Ранее сообщалось, что телезвезда Ким Кардашьян сделала своей близкой подруге и помощнице Стефани Шеферд дорогой подарок на 32-летие и заставила ее расплакаться.

О том, как это произошло, можно было узнать из видеоролика, который Стефани Шеферд выложила в Instagram-сториз в воскресенье, 19 сентября. На нем видно, как Ким Кардашьян преподносит подруге фирменную оранжевую коробку Hermes, в которой находится черная сумка модели Kelly 28 — на Ebay ее цена составляет $24 999.

Увидев подарок, Стефани Шеферд начинает плакать и со словами «Это безумие» бросается обнимать Ким Кардашьян, на что звезда желает ей носить сумку на здоровье и в шутку предупреждает, что на подарок не должно упасть ни слезинки.