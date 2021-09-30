В Москве всем пациентам с ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новом алгоритме работы с пациентами с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, с 1 октября всем людям с симптомами ОРВИ будут обязательно проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции.

«У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. <...> Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19», — заявила Ракова.

Она добавила, что такие анализы будут браться не только у больных ОРВИ, но и у всех, кто проживает с ними, если тест на антиген окажется положительным. При этом вместе с экспресс-диагностированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.

Ранее власти Москвы оценили возможность введения коронавирусных ограничений в городе.