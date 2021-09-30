В Уфе пьяный таксист после ДТП напал с ножом на двух мужчин

В Уфе нетрезвый таксист и его пассажир напали с ножом на другого водителя после ДТП. В результате конфликта были ранены два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Башкирии.

Авария случилась вечером 29 сентября на улице братьев Кадомцевых. Как сообщается, такси «Лада Веста», за рулем которого находился 42-летний уфимец, столкнулось со стоящей «Киа Оптима». Во время разборок таксист и его 38-летний пассажир напали на водителя иномарки – 28-летнего сотрудника ДПС (был не на службе). При этом таксист нанес оппоненту удар ножом. Двое мужчин-очевидцев пытались ему помешать, но таксист ранил также одного из них – 29-летнего мужчину.

Таксист и его пассажир были задержаны. Установлено, что оба были ранее судимы, каждый по четырем статьям УК России. Кроме того, водитель такси оказался пьян.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в отношении двух или более лиц»). Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель такси убил другого автовладельца из-за конфликта на дороге.

Между гражданином Таджикистана, работающим таксистом, и местным жителем развязался конфликт из-за того, что они не смогли поделить дорогу. В ходе драки иностранец ударил оппонента ножом в грудь. 24-летний петербуржец получил тяжелое ранение, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. Он умер в больнице.