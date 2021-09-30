Жертвами тройного убийства под Оренбургом стали студентки

РЕН ТВРЕН ТВ стали известны подробности зверского тройного убийства, произошедшего в городе Гай Оренбургской области.

Как сообщается, жертвами преступления оказались студентки одного из местных вузов. По информации телеканала, всем погибшим девушкам было около 20 лет.

По данным РЕН ТВ, они учились в медицинском вузе, снимали квартиру. Неизвестный зарубил студенток топором.

Ранее сообщалось, что в городе Гай Оренбургской области были найдены тела трех погибших женщин со следами насильственной смерти. Два из них были обнаружены на месте пожара в квартире одного из домов, а одно — во дворе этого же дома.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).