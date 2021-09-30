Более ста человек погибли в результате перестрелки в тюрьме Эквадора

Более ста человек погибли при столкновениях в эквадорской тюрьме, расположенной в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент республики Гильермо Лассо. Трансляция его выступления велась в Facebook.

«Это очень трагическое событие. На данный момент известно о 116 погибших и около 80 раненых. Все они заключенные», — сказал он.

По словам главы государства, он подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней с тем, чтобы восстановить порядок и предотвратить новые случаи насилия.

«У нас нет конкретной информации об угрозе в другом пенитенциарном учреждении, но это ожидаемо с учетом произошедшего в этой тюрьме и год или два назад в других тюрьмах», — добавил глава государства.

По данным властей, причиной перестрелки стал конфликт между представителям разных банд. К настоящему времени ситуация в тюрьме взята под контроль.

Накануне перестрелка между членами преступных группировок произошла в другой эквадорской тюрьме в провинции Гуаяс. В результате происшествия погибли 24 человека.