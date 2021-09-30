МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за границу

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в ходе пресс-конференции рассказала о готовых новшествах в законодательстве в вопросе выезда несовершеннолетних за границ, сообщает РИА «Новости».

Изменения коснутся случаев, в которых один из родителей выступает против поездок ребенка с другим родителем. По словам Казаковой, тот родитель, который заявил о своем несогласии, «сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее».

«Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть», — добавила она.

12 июня 2019 года в России вступил в силу новый порядок выезда детей за границу. Родители, опекуны или усыновители могут подать заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. Пограничная служба теперь такие документы принимать не будет.