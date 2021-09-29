На Урале разыскивают рецидивиста, напавшего с ножом на двух женщин

Правоохранители города Верхняя Салда в Свердловской области разыскивают мужчину, напавшего с ножом на двух женщин. Злоумышленник ранее отсидел за убийство, разбои и изнасилования, сообщает портал Е1.RU.

У одной из пострадавших, 44-летней женщины, проткнуты оба легких, как рассказал ее коллега. Всего у нее зафиксировано четыре ножевых ранения и многочисленные синяки.

Вторая пострадавшая, 18-летняя девушка, также вся в синяках. По ее словам, нападавший душил ее, затем украл их телефоны и скрылся.

В нападении подозревают 40-летнего жителя Нижнего Тагила Виталия Иванова, который, по данным представителя пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, впервые был осужден в 18 лет — за мошенничество.

«Первое наказание получил условно, однако через год уже реально угодил в места лишения свободы за убийство. В 2007 году освободился из колонии. А в 2008 снова там оказался за серию других преступлений, в том числе кражи, разбои, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Новый срок был 9 лет. В ноябре 2017 года он вновь освободился и осел в Нижнем Тагиле», — рассказала представитель правоохранительных органов.

В марте 2021 Иванов стал фигурантом нового уголовного дела — за кражу. Сейчас его разыскивает полиция.