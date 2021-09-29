Путин наградил Кадырова орденом «за заслуги перед отечеством»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил орден «за заслуги перед отечеством III степени». Об этом сообщил в Instagram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, выложив фотографию указа президента России Владимира Путина.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> Кадырова Рамзана Ахматовича – главу Чеченской Республики», — говорится в указе.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, по результатам прошедших с 17 по 19 сентября выборов главы, поставил мировой рекорд — за него проголосовали 99,7% избирателей. Явка на выборах в Чечне составила 94,42%, в пересчете на абсолютные числа Кадырова поддержали 711 973 жителя Чеченской республики.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров со смехом объявил результаты выборов в Чечне. Путин, в свою очередь, отметил, что цифры могут показаться нереалистичными. Однако, по его словам, если взглянуть на всю проделанную в регионе работу, в том числе и на строительство города Грозный, то предпочтения избирателей становятся понятными.