В США требуют запретить молитвы ацтекским богам в школах

В американском штате Калифорния родители школьников прося запретить пение на уроках по мультикультурализму молитв, призывающих ацтекского бога Тескатлипока, почитание которого включало в себя человеческие жертвоприношения. об этом сообщает телеканал Fox News.

«Наши клиенты не против того, чтобы студенты узнавали о различных культурах и религиях, в том числе о практике ацтеков. Но утвержденная советом по образованию штата Калифорния типовая учебная программа по этническим урокам выходит далеко за рамки этого, побуждая студентов молиться ацтекским божествам», — отмечает Пол Джонна, специальный советник Общества Томаса Мора, которое представляет интересы истцов.

Он назвал подобную практику оскорбительной и антиконституционной.

Ответчиками указаны калифорнийские совет по образованию и департамент образования. Истцы требуют временного запрета, который помешает ответчикам «санкционировать, продвигать или разрешать использование ацтекских молитв в государственных школах».

Ацтеки вырезали у приносимого в жертв в честь Тескатлипоки человека сердце, отмечает телеканал.

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