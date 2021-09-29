В Белоруссии сообщили, что убийца сотрудника КГБ мог готовить теракт

В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что сотрудники Комитета государственной безопасности имели сведения о том, что в квартире, где был убит сотрудник КГБ, находится человек, причастный к подготовке теракта, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, попытки подорвать ситуацию в стране не прекращаются. Получив данные об очередной угрозе, сотрудники органов государственной безопасности проводили специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Они прибыли по адресу в Минске, где и заблокировался подозреваемый, который на просьбы правоохранителей сдаться, открыл огонь, в результате чего был ранен, а потом скончался сотрудник КГБ.

Эйсмонт подчеркнула, что информирование главы государства поставлено на такой уровень, что же через две-три минуты после того, как раздались первые выстрелы, президенту Белоруссии Александру Лукашенко уже сообщили о произошедшем. На место выехал глава КГБ и спустя час президенту детально доложили о случившемся.

Глава республики заявил, что «безнаказанным» это не останется, и поручил разобраться во всем «буквально посекундно», добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что погибшего сотрудника КГБ звали Дмитрием, у него был позывной «Нирвана». Его застрелил сотрудник IT-компании EPAM Андрей Зельцер, гражданин США и Белоруссии, который был убит ответным огнем ворвавшихся к нему в квартиру силовиков.