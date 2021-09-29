В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Цепкало

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Валерия Цепкало за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В отношении фигуранта коррупционного дела В. Цепкало возбуждено еще одно уголовное дело - за призывы к действиям, причиняющим вред национальной безопасности Республики Беларусь», — заявили в белорусском СК.

В 2020 году Цепкало участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован ЦИК Белоруссии в качестве кандидата в связи с нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. В связи с этим Цепкало подал в Верховный суд жалобу, но ее отклонили.

Позднее Цепкало с детьми уехал из страны из-за опасения быть задержанным. 12 августа 2020-го он заявил о создании «Фронта национального спасения Республики Беларусь». В настоящее время он по-прежнему находится за пределами Белоруссии.

Ранее Цепкало заявлял, что следующие протесты в Белоруссии будут жестче по сравнению с августом 2020 года. Он также пообещал, что оппозиция даст команду выходить на улицы, когда для этого подойдет нужный момент.