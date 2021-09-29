Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин раскритиковал кабмин за невыполнения поручений по развитию космической... 18:38
Основатель «Царьград ТВ» ответил на вопрос о возможной покупки... 18:37
Жительница Ростовской области морила дочь голодом и привязывала к батарее 18:28
Линейка iPhone 14 лишится младшей модели 18:24
Путин допустил продление службы МКС после 2024 года 18:24
Основателей «Медиазоны» и проект «ОВД-Инфо» включили в реестр... 18:21
Большинство клубов высказались за уход Прядкина с поста главы РПЛ 18:20
В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Цепкало 18:20
Астробиологи: в облаках Венеры возможен фотосинтез микробов земного типа 18:18
Интерпол может помочь в расследовании дела со ставками гандболистов молодежной... 18:09

Экс-схимонаха Сергия обвинили в экстремизме

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) предъявили обвинение в экстремизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Павла Бабикова.

«Да, подтверждаю, обвинение предъявлено по части 2 статьи 282 [УК РФ], скажу проще, экстремизм в составе организованной группы», — сказал защитник.

Следствие считает, что Романов, будучи священником, возбуждал в проповедях ненависть в отношении иудеев, мусульман и католиков, добавил Бабиков.

ТАСС отмечает, что параллельно Измайловский суд Москвы рассматривает другое уголовное дело против экс-схимонаха: он обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Ранее Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу помощника Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти.

Романова задержали в конце прошлого года и позже арестовали по обвинению в доведении до самоубийства монахинь Среднеуральского женского монастыря, который был ему подконтролен.

Русская православная церковь отлучила Сергия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Основателей «Медиазоны» и проект «ОВД-Инфо» включили в реестр СМИ-иноагентов
«У меня реальный эксперимент получился. На себе провел»
Путин объяснил, как ему удалось избежать заражения коронавирусом
«Турецкие беспилотники спровоцируют Украину на блицкриг»
Что будет, если Киев начнет применять в Донбассе боевые дроны Bayraktar TB2
В МВД рассказали, на сколько сократилось число мигрантов в России с начала 2020 года
Российские гандболисты дисквалифицированы на сроки до пяти лет за ставки на матчи
Матвиенко предложила не размещать рекламу в IT-компаниях, нарушающих свободу слова
Суд в Москве оштрафовал Google на 6,5 млн рублей
Новости и материалы
Путин раскритиковал кабмин за невыполнения поручений по развитию космической отрасли
Основатель «Царьград ТВ» ответил на вопрос о возможной покупки «Спартака»
Жительница Ростовской области морила дочь голодом и привязывала к батарее
Линейка iPhone 14 лишится младшей модели
Путин допустил продление службы МКС после 2024 года
Большинство клубов высказались за уход Прядкина с поста главы РПЛ
В Белоруссии возбудили новое уголовное дело против оппозиционера Цепкало
Астробиологи: в облаках Венеры возможен фотосинтез микробов земного типа
Интерпол может помочь в расследовании дела со ставками гандболистов молодежной сборной России
Дочери Папанова предложили вакансию уборщицы в Театре имени Ермоловой
Завершено расследование дела москвички, сбившей троих детей в Солнцево
Мужчине оторвало руки при попытке распилить снаряд болгаркой под Выборгом
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану состоится 12 октября
Россию назвали крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая
Путин поблагодарил Эрдогана за «содержательные» переговоры
Источник: Илью Сачкова подозревают в передаче секретов в сфере кибербезопасности за рубеж
Депутат Свищев: не вижу, чем победа «Шерифа» над «Реалом» поможет молдавским юным игрокам
Путин и Эрдоган поспорили об уровне антител
Все новости
Что такое Group-IB, директора которой обвинили в госизмене
Основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по делу о госизмене
«Намеренно закашлял». В США рассказали об еще одной «уловке» Путина на встрече с Трампом
В Кремле ответили на сообщения о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом
Суицид перед нарядом: на Урале погиб второй солдат за два дня
Солдат покончил с собой в воинской части на Урале, где накануне погиб другой срочник
30 сентября миллионы людей потеряют доступ в интернет. Причина неожиданная
Миллионы гаджетов на Android, Windows и iOS отключатся от интернета 30 сентября
«Тестовое испытание»: как в России проводятся нелегальные собачьи бои
Readovka сообщила о проведении в Крыму и на Ставрополье собачьих боев
«Поза по-турецки»: чем закончился скандал с «молитвой Аллаху» в школе
Муфтият отреагировал на инцидент в пермской школе
Дамы с собачками: как прошло вручение премии Golden Pet 2021
«Картина COVID-19 стала напоминать ротавирусную инфекцию»
Иммунолог Болибок назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавируса
Силовики задержали в Омске 15-летнюю школьницу, готовившую взрыв
Как предотвращаются атаки на учебные заведения после стрельбы в Перми
«Существование предела продолжительности человеческой жизни маловероятно»
Ученые не нашли предела возможной продолжительности жизни
Пластырь на шею и лента под простыней. Неожиданные гаджеты для улучшения сна
Семь странных устройств, которые должны помочь заснуть
Ложечку за Google: как ИТ-гигант заставляет нас смотреть рекламу
Чем грозит пользователям внедрение новой платформы расширений для браузера Chrome
По спискам деревенских экстрасенсов: как в Конго ловят ведьм
В Конго по обвинению в колдовстве заживо сожгли восемь женщин
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях