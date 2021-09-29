Экс-схимонаха Сергия обвинили в экстремизме

Бывшему схимонаху Сергию (Николаю Романову) предъявили обвинение в экстремизме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Павла Бабикова.

«Да, подтверждаю, обвинение предъявлено по части 2 статьи 282 [УК РФ], скажу проще, экстремизм в составе организованной группы», — сказал защитник.

Следствие считает, что Романов, будучи священником, возбуждал в проповедях ненависть в отношении иудеев, мусульман и католиков, добавил Бабиков.

ТАСС отмечает, что параллельно Измайловский суд Москвы рассматривает другое уголовное дело против экс-схимонаха: он обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Ранее Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу помощника Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти.

Романова задержали в конце прошлого года и позже арестовали по обвинению в доведении до самоубийства монахинь Среднеуральского женского монастыря, который был ему подконтролен.

Русская православная церковь отлучила Сергия.