В МВД выразили готовность к введению электронных паспортов

Министерство внутренних дел России готово к введению электронных паспортов и сейчас ожидает ответа по этому вопросу от других ведомств. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, сообщает ТАСС.

«МВД готово решить любой вопрос, который ставит правительство, президент РФ, но в данном случае мы ждем ответ от наших коллег, которые занимаются информатизацией РФ, это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД», — сказала представитель министерства.

Она при этом отметила, что цель не просто начать выдавать этот документ в электронном виде, но и сделать его удобным для граждан в использовании.

«Мы знаем, как он выглядит, знаем, как он будет изготавливаться, мы все это знаем. МВД готово к этому», — подчеркнула Казакова.

Выдавать паспорта с электронным носителем будут на добровольной основе гражданам Российской Федерации, начиная с 14 лет. Пилотным регионом по проекту рассматривается Москва. Остальные регионы присоединятся по мере технической готовности.