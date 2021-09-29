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Иммунолог Болибок рассказал о новом симптоме дельта-штамма коронавируса

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Reuters

Одним из новых проявлений дельта-штамма, который зафиксирован у 100% больных COVID-19 в Москве, стал насморк. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«В основном стали попадать к врачу с насморком, но без потери вкуса и обоняния — это новое наблюдение. Клиническая симптоматика очень быстро меняется, ковид имеет то симптомы ОРВИ, то ротовирусной инфекции, поэтому каждого заболевшего надо тестировать», — сказал он.

Эксперт добавил, что на COVID-19 также стали чаще указывать проблемы с органами желудочно-кишечного тракта.

«Стартовая картина COVID-19 стала напоминать ротавирусную инфекцию. Объясняется это свойство нового штамма «дельта» патофизиологией – вирус гораздо легче и быстрее распространяется по организму. Клетки, покрывающие кишечник, имеют рецепторы к коронавирусу. Хотя рецептор к коронавирусу на энтероцитах расположен не очень плотно, зато самих этих клеток очень много, и когда вирус их поражает, симптомы выражены ярче», — объяснил Болибок.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в чем причина роста летальных исходов от коронавируса в России.

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