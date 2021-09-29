ВОЗ отметила снижение числа выявляемых случаев COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире снизилось на 10% число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в еженедельном отчете ВОЗ.

Согласно документу, с 20 по 26 сентября 2021 года было зарегистрировано более 3,3 млн новых случаев коронавирусной инфекции и свыше 55 000 смертей от болезни. При этом больше всего заболевших было отмечено на Ближнем Востоке (17%), в западной части Тихого океана (15%), в Северной и Южной Америке (14%).

ВОЗ также предупредила о возможном росте заболеваемости зимой.

27 сентября стало известно, что Всемирная организация здравоохранения возобновит расследование о происхождении коронавируса. Новая команда из 20 ученых, включая генетиков и экспертов по болезням животных, собирается начать поиск обстоятельств возникновения вируса в Китае и других странах. Основной целью группы будет изучение гипотезы о том, мог ли коронавирус появиться в лаборатории. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 857 человека, что стало новым антирекордом. До этого максимум по числу смертей из-за коронавирусной инфекции был зарегистрирован 28 сентября — 852 человека.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 487 138 случаев заражения коронавирусом. За весь период умер 206 388 человек, выздоровели 6 653 941.