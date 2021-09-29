Монблан потерял в высоте 3 метра

Вторая по высоте вершина Европы после Эльбруса, Монблан, стала ниже на три метра за 14 лет. Как сообщает издание Le Point, команда савойских геодезистов определила, что вершина достигает высоты 4807,81 м, в то время, как в 2007 году она составляла 4810,9 м.

Геодезисты проводили несколько экспедиций на вершину Монблана и регулярно проводили замер высоты.

«На самом деле, цифры меняются время от времени, поскольку вершина покрыта слоем вечного снега, который действует как огромный сугроб и меняется в зависимости от высоты ветра и осадков. Таким образом, с незапамятных времен высота Монблана постоянно колебалась. Сама скалистая вершина со своей стороны поднимается на 4 792 метра», — рассказали геодезисты.

Ранее сообщалось, что самый высокий вулкан Европы Этна вырос на 30 метров.