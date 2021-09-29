Крымчане устроили хоровод вокруг машины ГИБДД

В Симферополе группа молодых людей устроила хоровод вокруг автомобиля сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Инцидент произошел 25 сентября 2021 года на парковке возле торгового центра «Южная Галерея». Там собрались несколько автоклубов для того, чтобы устроить соревнования по дрифту.

«Сотрудники полиции прибыли на парковку перед одним из торговых центров с целью предотвращения возможных противоправных действий со стороны собравшихся там автолюбителей. В результате проведенных профилактических мероприятий нарушений правопорядка со стороны граждан не допущено. Профилактические мероприятия сотрудниками полиции будут продолжены», — рассказали изданию в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД задержали одного из участников, после чего около 20 человек начали водить хоровод вокруг автомобиля правоохранителей.

«Сотрудники ведомства остановили одну из машин, но участники сборища решили сводить хоровод, чтобы отвлечь правоохранителей и дать уехать знакомому», — говорится в описании к видео, которое было опубликовано накануне в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под роликом крымчане оставили в основном негативные комментарии — шум от музыки и машин на протяжении долгого времени мешают гражданам. «Громкая музыка? Дрифт? Отлично! Только к своим родителям под окна, пожалуйста», — написал Андрей Карпушин.