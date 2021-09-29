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Канада предоставила убежище семье, прятавшей Сноудена

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Reuters

Канада предоставила убежище семье из Шри-Ланки, которая в 2013 году укрыла беглого экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, укрывавшегося тогда в Гонконге. Об этом говорится в заявлении канадской организации For the Refugees, которая оказывает помощь беженцам.

Шри-ланкийцы Супун Тилина Келлапатха и Надика Дилрукши Нонис с двумя детьми, которые помогали Сноудену, получат статус постоянных жителей Канады спустя пять лет после подачи прошения на предоставление убежища. В 2017 году власти специального административного района КНР Гонконг отказали им в убежище. Шри-ланкийцы присоединятся к филиппинке Ванессе Родель и ее дочери Киане, которые ранее, в марте 2019 года, были приняты Канадой. Еще один причастный к спасению Сноудена, Аджит Пушпакумара, пока еще остается в Гонконге.

В 2013 году Сноуден оказался в эпицентре международного скандала, когда, будучи сотрудником ЦРУ, передал газетам The Washington Post и The Guardian секретную информацию о слежке, которую через программу PRISM вели американские и английские спецслужбы в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, некоторое время Сноуден находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года экс-агент ЦРУ получил трехлетний вид на жительство, а впоследствии ему выдали и бессрочный вид на жительство в РФ. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.

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