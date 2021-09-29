Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене 10:57
В Госдуме призвали российские клубы учиться у молдавского «Шерифа» 10:56
«Накачана медикаментами»: врач — о состоянии Бритни Спирс... 10:55
В Забайкалье задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании ребенка 10:53
В Польше зафиксировали рекордное число попыток пересечь границу из Белоруссии 10:50
«Постоянное давление»: рэпер Face пожаловался на отмену нескольких... 10:45
Более 40% американцев выступили за сокращение военного присутствия США в мире 10:42
«Яндекс» переименовал банк «Акрополь» 10:36
Бразильский футболист рассказал, что для него самое сложное в адаптации... 10:33
Кортни Лав предположила, что могло бы спасти Курта Кобейна 10:30

«Ъ» узнал о болезни осужденного экс-замглавы ФСИН, дающей право на освобождение

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

У бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова обнаружили аутоиммунную болезнь, из-за которой его могут освободить из-под стражи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, Коршунов должен был отбывать наказание в колонии в Калининградской области, но ему пришлось задержаться в СИЗО «Лефортово», чтобы ознакомиться с материалами дела. В изоляторе экс-замглавы ФСИН стало плохо и его госпитализировали с подозрением на инсульт. В результате, медики подтвердили у Коршунова наличие тяжелого заболевания, которое входит в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей.

Согласно российскому законодательству, теперь начальник учреждения, где обвиняемый находится под следствием или отбывает наказание, должен собрать комиссию. Однако решение об освобождении примет суд на основании заключения врачей.

«В случае с Коршуновым сложилась парадоксальная ситуация. До колонии он не доехал, а судебного решения о том, что должен содержаться под следствием в изоляторе, нет, так как мера пресечения — заключение под стражу — ему не избиралась», — добавил источник газеты.

В марте 2020 года замоскворецкий суд Москвы приговорил Олега Коршунова к девяти годам колонии по делу о растрате. По данным следствиям, в 2016 году он и экс-замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева при содействии предпринимательницы Марины Дюковой участвовали в аукционах на поставку сахара и топлива для ФСИН по завышенной стоимости. В результате, они нанесли государству ущерб в размере свыше 155 млн рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Основателя Group-IB Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене
Битые Tesla из Америки: как россияне покупают «кота в мешке»
На фоне сниженных пошлин в Россию везут электромобили после ДТП
«Настоящая медийная война». YouTube удалил два немецких канала RT
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за блокировку двух YouTube-каналов RT
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за ограничений на каналах RT
Минздрав предложил организовать ввоз незарегистрированных в России вакцин
В Свердловской области в воинской части, откуда ушел срочник, погиб еще один солдат
Мининформ Белоруссии заблокировал доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси»
Новости и материалы
В Госдуме призвали российские клубы учиться у молдавского «Шерифа»
«Накачана медикаментами»: врач — о состоянии Бритни Спирс под опекой отца
В Забайкалье задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании ребенка
В Польше зафиксировали рекордное число попыток пересечь границу из Белоруссии
«Постоянное давление»: рэпер Face пожаловался на отмену нескольких концертов
Более 40% американцев выступили за сокращение военного присутствия США в мире
«Яндекс» переименовал банк «Акрополь»
Бразильский футболист рассказал, что для него самое сложное в адаптации к России
Кортни Лав предположила, что могло бы спасти Курта Кобейна
Агент о победе «Шерифа» над «Реалом»: наши паспортисты зарабатывают, как вся их команда
Лава от вулкана на Канарских островах образовала в океане 50-метровую пирамиду
Священник освятил аниме-магазин в Воронежской области
ЦВО подтвердил самоубийство срочника на Урале
ЕС больше не зовет Западные Балканы в союз
Раскрыт новый вид мошенничества во «ВКонтакте»
Кабмин не одобрил проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши
Футболист «Зенита» Клаудиньо: Дзюба называет меня мини-Дзюба
Тренер «Реала» обвинил судью в неуважении после поражения от «Шерифа» в ЛЧ
Все новости
«Переводчицу выбрали специально». В США рассказали о маневре Путина на встрече с Трампом
В МИД объяснили выбор переводчицы на переговоры Путина с Трампом
«Диана возненавидела бы Меган»
Как Меган Маркл подражает принцессе Диане
«Чиновники боятся потерять кресло». Почему госпрограммы не разгоняют Россию
Счетная палата оценила эффективность выполнения госпрограмм
«Мое имя растоптано в грязи». В Нидерландах расследуют подготовку покушения на премьера
Голландского политика задержали за то, что он пил кофе рядом с премьером
Снегопады и гололедица: россияне дождались зимы
Синоптики прогнозируют неделю холодов в некоторых регионах России
«Лидер «Талибана*» будет подобен королю — вне политики и выборов»
Эксперты объяснили, почему талибы* не станут возвращать монархию
Последний Бонд: как прошла мировая премьера фильма об агенте 007
«Заставлял называть его папой и душил»
Что рассказывают жертвы певца Ар Келли, обвиняемого в насилии и торговле людьми
Регионы снимают послабления. Как Россия встречает новую волну COVID-19
Два региона России введут QR-коды
«Пусть американцы возьмут наших солдат к себе. Это бартер»
На каких условиях Россия разрешит США использовать свои военные базы
«Полез на столб, чтобы сориентироваться»: на Урале погиб солдат-срочник
В Свердловской области найдено тело пропавшего срочника
«Металлистам было в кайф выступить в большевистской столице мирового зла»
AC/DC, людское месиво и драки с милицией: участники — о фестивале «Монстры рока»
Грозит ли миру дефицит iPhone после закрытия фабрик в КНР
Поставщики Apple перестают работать по требованию властей Китая
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях