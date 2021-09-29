«Ъ» узнал о болезни осужденного экс-замглавы ФСИН, дающей право на освобождение

У бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова обнаружили аутоиммунную болезнь, из-за которой его могут освободить из-под стражи. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, Коршунов должен был отбывать наказание в колонии в Калининградской области, но ему пришлось задержаться в СИЗО «Лефортово», чтобы ознакомиться с материалами дела. В изоляторе экс-замглавы ФСИН стало плохо и его госпитализировали с подозрением на инсульт. В результате, медики подтвердили у Коршунова наличие тяжелого заболевания, которое входит в перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей.

Согласно российскому законодательству, теперь начальник учреждения, где обвиняемый находится под следствием или отбывает наказание, должен собрать комиссию. Однако решение об освобождении примет суд на основании заключения врачей.

«В случае с Коршуновым сложилась парадоксальная ситуация. До колонии он не доехал, а судебного решения о том, что должен содержаться под следствием в изоляторе, нет, так как мера пресечения — заключение под стражу — ему не избиралась», — добавил источник газеты.

В марте 2020 года замоскворецкий суд Москвы приговорил Олега Коршунова к девяти годам колонии по делу о растрате. По данным следствиям, в 2016 году он и экс-замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева при содействии предпринимательницы Марины Дюковой участвовали в аукционах на поставку сахара и топлива для ФСИН по завышенной стоимости. В результате, они нанесли государству ущерб в размере свыше 155 млн рублей.