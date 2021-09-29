Доктор Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема нитроглицерина при инфаркте. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что в случае приступа человеку следует выдавать только аспирин, который разжижает кровь.

«Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление. Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе», — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что во время ожидания скорой человека с приступом инфаркта необходимо посадить или положить в удобном положении.

Ранее российский кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Литвякова рассказала о необычных проявлениях инфаркта миокарда.

По словам эксперта, к типичным проявлениям острого инфаркта миокарда можно отнести жгучие или давящие боли в сердце, отдающие в левую лопатку, плечо и предплечье. Им обычно предшествуют быстрая ходьба, физическая или психоэмоциональная перегрузки. При этом могут нарастать боль и слабость, появиться одышка, холодный липкий пот, а боль невозможно будет уменьшить обезболивающими или сменой положения тела.