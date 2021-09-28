В Пентагоне рассказали о помощи талибов* в предотвращении ряда атак на аэропорт Кабула

Представители радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» помошли американским военным в предотвращении ряда потенциальных террористических атак на аэропорт Кабула во время эвакуации граждан США и помогавших им афганцев. Об этом заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС генерал Кеннет Маккензи, сообщает ТАСС.

Высокопоставленный военный США приняла участие в слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, которые посвящены обстоятельствам вывода американского воинского контингента из Афганистана.

В ходе слушаний Маккензи спросили, считает ли он возможным, что талибы специально пропустили нападавших к аэропорту Кабула, когда 26 августа там произошел теракт.

«Один [теракт] имел место, и это ужасное, трагическое событие, но множество других событий не произошли, потому что существовал внешний периметр [безопасности], и там были силы талибов. <...> Послушайте, я никому не уступаю в своем презрении к «Талибану», в отсутствии доверия к ним с моей стороны, но я считаю, что они на самом деле предотвратили другие атаки», — ответил Маккензи.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота.