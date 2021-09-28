Бывший главред газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк умерла в 35 лет

Российская журналистка, бывший главред культовой уральской газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк умерла в возрасте 35 лет, следует из сообщения издания.

«Сегодня ушла из жизни Анна Викалюк, директор Копейского телевидения, до недавнего времени — главный редактор газеты «Копейский рабочий». Оборвалась жизнь яркого, талантливого человека. Весь коллектив скорбит. В это невозможно поверить», — указано в сообщении. Причины смерти журналистки не уточняются.

Викалюк была главным редактором «Копейского рабочего» в течение почти восьми лет. Летом 2021 года была назначена директором областной телерадиокомпании. Журналисты часто публиковали снимки, на которых актеры из Голливуда держали в руках печатные номера издания. Среди них — Леонардо Ди Каприо, Николь Кидман, Мэтт Дэймон, Пенелопа Круз, Роберт Паттинсон и многие другие.

Ранее сообщалось о смерти журналиста-международника Всеволода Овчинникова. Его не стало на 95-м году жизни. Овчинников был одним из ведущих программы «Международная панорама».