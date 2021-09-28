Опубликовано видео убийства сотрудника КГБ Белоруссии во время спецоперации

Опубликовано видео, на котором во время спецоперации в Минске погибает сотрудник КГБ. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, это случилось во время «отработки лиц, причастных к террористической деятельности». На кадрах видно, как силовики взламывают дверь в квартиру, после чего ее жилец открывает по вошедшим огонь. Один из сотрудников КГБ падает, после чего сослуживцы оттаскивают его в сторону.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии во время спецоперации по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица, погиб сотрудник КГБ. Ответным огнем преступник был уничтожен.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

До этого в Белоруссии началась масштабная операция по зачистке страны от радикалов из числа участников Telegram-ресурсов, в ходе которой правоохранительные органы провели обыски и задержания с целью проверить причастность каждого участника к совершению противоправных деяний.