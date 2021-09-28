Метеоролог рассказал, какая погода ждет Центральную Россию в ближайшие дни

В Центральную часть России пришел антициклон, который обеспечит россиянам теплую и сухую погоду. Об этом «Газете.Ru» сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«В Центральной же России и, вообще, на всей территории Европейской части России дела обстоят замечательно. Сегодня над Москвой появилось солнце. Это выросло давление и обосновался антициклон — он еще не над Москвой, над Северо-Западом, над Петербургом, но движется в центральные районы. Он пришел всерьез и надолго – где-то на неделю», — отметил он.

По словам Шувалова, в центральной части страны ожидается порядка +5℃ ночью, и около +10℃ днем. К концу текущей недели, началу следующей столбик термометра в дневное время может подняться до +15℃.

Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России не ожидается «бабье лето», зато будет «много солнца» и «буйство красок».